Декларація про доходи Віри Ульянченко
У київського губернатора є дача площею 792 кв.м.
Губернатор Київської області Віра Іванівна Ульянченко передала до "Української правди" свою декларацію про доходи.
За минулий рік, коли Віра Іванівна була народним депутатом, вона отримала 104 тисячі 546 гривень зарплати. У середньому це становить 8 700 гривень на місяць. Плюс ще Вірі Івановні видали 8 166 гривень матеріальної допомоги.
Тож зараз, працюючи головою обласної адміністрації, Віра Іванівна пішла на погіршення свого матеріального становища – адже, за її словами, зарплата губернатора складає 7 тисяч гривень.
Чоловік Віри Іванівни Віктор Івченко (не плутати з Олексієм Івченком!) минулого року став головою Держагенства з інвестицій та інновацій. На цю посаду він перейшов з керівництва у Національному депозитарії України.
Державна служба принесла йому 123 513 гривень доходу, тобто десять тисяч щомісячно.
Частка Віри Іванівни у квартирі складає 54 квадратних метри, тоді як інших членів родини, чоловіка і доньки-школярки – 262 квадратних метри.
Також на найближчій рідні Віри Іванівни значиться 3 290 квадратних метри землі та дача в 792 квадрати.
Є у Віри Іванівни автомобіль – малолітражка "Фольксваген Поло". У її чоловіка – трилітрова "Ауді А4".
Її чоловік має внесок до статутного фонду підприємств на мільйон гривень, а також цінних паперів на 386 тисяч.
Грошей у банку не має ні Віра Іванівна, ні її чоловік.