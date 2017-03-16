Після справи "діамантових прокурорів" в СБУ ніхто нікого не звільняв - громадська рада

Про це заявилп Громадська рада з питань поновлення СБУ, спростувавши повідомлення деяких українських ЗМІ про проведення «зачисток» серед співробітників СБУ, причетних до розкриття цієї гучної справи.

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Керівництвом та науково-експертною групою Громадської ради з питань поновлення СБУ були вивчені документи, пов'язані з кадровими переміщеннями в Головному управлінні з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ (ГУ «К») та проведені бесіди з керівництвом та співробітниками ГУ «К» СБУ.

Так, з'ясувалося, що полковник Дмитро Нескоромний, який, за повідомленнями ЗМІ, був виведений у розпорядження глави СБУ нібито за його керівництво операцією із затримання одного з прокурорів, категорично спростував цей взаємозв'язок. Крім цього, повідомила Громадська рада з питань поновлення СБУ, полковник висловив подив і здивування позицією колишнього заступника глави СБУ - начальника ГУ «К» Віктора Тропака, який виступив у ЗМІ з подібною заявою.

«Важливим є той факт, що операція із затримання прокурорів Олександра Корнійця і Володимира Шапакіна проводилася за ініціативою органів прокуратури, а підрозділи СБУ здійснювали її оперативний супровід, тобто не СБУ була ініціатором цього процесу», - підкреслили в Громадській раді.

Там також зазначили, що операція із документування та затримання «діамантових прокурорів» проходила в декілька етапів в різних містах і навіть областях України, а до її проведення було залучено понад 100 співробітників СБУ - не тільки одного з Управлінь ГУ «К» СБУ, але й інших підрозділів СБУ, таких, наприклад, як Центр спецоперацій «Альфа», Департамент оперативно-технічних засобів. «Жоден із співробітників цих підрозділів не був звільнений за участь в операції із затримання так званих «діамантових прокурорів», - заявили у Громадській раді.

Більш того, зазначили там, співробітники ГУ «К» СБУ, які брали активну участь в операції із затриманню Корнійця і Шапакіна, отримання підвищення і заохочення по службі. Один з них, на той момент обіймав посаду консультанта-експерта, сьогодні начальник відділу, який спільно з Генеральною інспекцією ГПУ провів успішні операції стосовно нечистих на руку працівників прокуратури в різних регіонах України. Заступник начальника відділу ГУ «К» СБУ, який брав участь в спецоперації по документуванню злочинних дій «діамантових прокурорів», незабаром став заступником начальника одного з регіональних управлінь СБУ і очолив там напрямок із боротьбі з корупцією. Підвищення по службі і відомчі нагороди отримали й інші співробітники, які брали участь у розкритті резонансного справи.

При цьому співробітники ГПУ, які брали участь у розслідуванні цієї справи, сьогодні займають високі пости і Генеральної інспекції ГПУ і Головній військовій прокуратурі ГПУ.

«Залишається тільки здогадуватися, які справжні мотиви тих, хто поширює недостовірну інформацію, негативно впливає на імідж національної спецслужби, підрозділи якої сьогодні займають гідне місце серед органів, уповноважених боротися з корупцією в Україні, і лише сприяє поширенню ідеї «зради» в українському суспільстві», - зазначили в Громадській раді.