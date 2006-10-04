Мера-соціаліста жорстоко побили бейсбольною битою

В Сумській області скоєно напад на мера міста Тростянець, соціаліста Юрія БОВУ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Соціалістичної партії України.

За словами заступника голови Тростянецької районної ради, члена СПУ Валентина БУГАЯ, учора, 3 жовтня, о 20.30 Ю.БОВУ жорстоко побила група невідомих.

На місці злочину правоохоронці знайшли бейсбольну биту. Напад здійснено біля будинку, де мешкає Ю.БОВА.

Головний лікар центральної районної лікарні повідомив, що потерпілому завдано травми середньої тяжкості. Зараз Ю.БОВА перебуває у реанімації.

Мотиви нападу і причетних до нього злочинців з`ясовують місцеві правоохоронці.