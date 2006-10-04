Янукович не хоче бути інспектором

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про послаблення вертикалі виконавчої влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, відкриваючи засідання уряду.

«Ми на минулому засіданні уряду розглядали багато питань, в тому числі підсумки роботи за 8 місяців, ми відчули реакцію, яка була з боку голів облдержадміністрацій. Вони не звикли звітувати і відповідати за результати роботи», - сказав прем’єр.

Він зазначив, що це свідчить про значне послаблення вертикалі виконавчої влади. У цьому зв’язку прем’єр-міністр наголосив, що в уряді є розподіл міністрів за регіонами.

В.ЯНУКОВИЧ попросив членів Кабміну роз’яснити головам закріплених за ними облдержадміністрацій про рівень відповідальності перед урядом, а також попросив відпрацювати реальний механізм співпраці з регіонами.

«Щоб уряд не працював, як інспекторська служба. Треба подивитися на спільні проекти, які ми можемо виконувати, щоб допомогти регіонам», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що, передусім, мова може йти про проекти в житлово-комунальному господарстві.

Як повідомляв УНІАН, питання соціально-економічного розвитку України було розглянуто урядом на розширеному засіданні 28 вересня. Тоді проектом постанови передбачалося запропонувати Президенту розглянути питання про доцільність перебування 5 губернаторів на своїх посадах. Проти такого формулювання виступив перший заступник глави Секретаріату Президента Арсеній ЯЦЕНЮК та міністри від “Нашої України”.

Після цього прем’єр-міністр В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що він дає протокольне доручення про створення робочої групи Секретаріату уряду, яка має ще раз проаналізувати позицію щодо вищезазначених губернаторів і за погодженням із Секретаріатом Президента підготувати подання на тих голів ОДА, які, на думку уряду, не повинні залишатися на своїх посадах.

У відповідь Секретаріат Президента запропонував уряду в майбутньому узгоджувати з главою держави свої ініціативи щодо кадрових змін.