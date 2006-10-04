Комуністи не почують прохання уряду

Фракція Комуністичної партії України не голосуватиме за скасування Закону «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природній газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)».

Про це сказав кореспонденту УНІАН член фракції КПУ Микола КРАВЧЕНКО.

За його словами, таке рішення фракція комуністів прийняла на своєму засіданні. (УНІАН: сьогодні в порядку денному ВР стоїть питання про скасування мораторію на підвищення комунальних тарифів).

В той же час М.КРАВЧЕНКО не виключив, що сьогодні буде знято з розгляду дане питання у парламенті і по ньому не буде голосування.