Комуністи не почують прохання уряду
12:08, 04 жовтня 2006Політика
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Рішення фракція прийняла на засіданні
Фракція Комуністичної партії України не голосуватиме за скасування Закону «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природній газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)».
Про це сказав кореспонденту УНІАН член фракції КПУ Микола КРАВЧЕНКО.
За його словами, таке рішення фракція комуністів прийняла на своєму засіданні. (УНІАН: сьогодні в порядку денному ВР стоїть питання про скасування мораторію на підвищення комунальних тарифів).
В той же час М.КРАВЧЕНКО не виключив, що сьогодні буде знято з розгляду дане питання у парламенті і по ньому не буде голосування.
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