Народний Рух перейшов в опозицію

Політрада партії Народний рух України ухвалила рішення про перехід в опозицію.

Про це йдеться в оприлюдненій сьогодні заяві НРУ.

Це пояснюється тим, що учасники антикризової коаліції діють врозріз з положеннями Універсалу національної єдності, їхні дії спрямовані проти досягнення єдності в українському суспільстві.

“Учасники антикризової коаліції відмовилися включати положення Універсалу до угоди про утворення коаліції, а також не врахували пропозиції членів переговорної групи фракції «Наша Україна» в угоду про утворення коаліції, у тому числі питання, що стосуються захисту української мови, відходять від засад партнерства і співробітництва, а Комуністична партія відверто діє як антидержавницька сила і блокує всі положення універсалу. На додаток - уряд відмінив комітет з питань євроінтеграції”, - зазначили в партії.

У зв’язку з цим Політрада НРУ вирішила вважати неможливим свою участь у розширеному форматі широкої коаліції і закликає до переходу у опозицію.

Голові НРУ Борису ТАРАСЮКУ доручено довести до відома партій-учасниць блоку «Нашої України» позицію Політради Народного руху. «Безперечно, ми будемо виступати, щоб наші пропозиції стали в основі рішення фракції «Наша Україна», - зазначив Б.ТАРАСЮК. На його особисте переконання, представники антикризової коаліції не ведуть конструктивної дискусії щодо утворення коаліції національної єдності.

Як повідомляв УНІАН, керівник інформаційного департаменту партії “Наша Україна” Тетяна МОКРІДІ сьогодні заявила, що блок “Наша Україна” або підпише коаліційну угоду виключно на базі Універсалу національної єдності, або перейде в опозицію.

Сьогодні о 16.00 лідер блоку “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ піде на переговори, враховуючи позиції усіх партій, що входять до блоку.