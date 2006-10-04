Ющенко пропонує поставити крапку, якщо Універсал - трюк

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що широка парламентська коаліція за участю «Нашої України» можлива тільки в контексті домовленостей, закладених в Універсалі національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні в інтерв’ю українським журналістам.

Зокрема, коментуючи заяви лідера блоку “Наша Україна” Романа БЕЗСМЕРТНОГО про можливість переходу “Нашої України” в опозицію, В.ЮЩЕНКО зазначив: «Говорячи про роботу коаліції, на мій погляд, вона можлива тільки в контексті тих домовленостей і тих цілей, які заключені в національному Універсалі, який підписаний трьома політичними силами, без вилучень і скорочень».

При цьому В.ЮЩЕНКО зазначив, що він зараз апелює до цих політичних сил: «Якщо цей крок (підписання Універсалу – УНІАН) був політичним трюком, тоді треба крапку ставити на переговорах і приходити до висновку, що ті політики, які очолюють ці процеси, ще не готові до сприйняття таких цінностей», - сказав глава держави.

Водночас, за словами Президента, «якщо насправді ситуація навпаки, і ці цінності беруться в основу, я поставив би тему формування коаліції понад усе».

За словами В.ЮЩЕНКА, він розуміє, що така позиція буде оцінюватися по-різному. «Але з точки зору інтересів держави і нації, це річ, яка повинна мати пріоритет. І час нас розсудить – що це була правильна політика», - сказав він.

«Тому я б радив політичним силам, і не тільки “Нашій Україні”, триматися таких принципів», - зазначив Президент України.

На його переконання, політичним силам необхідно за «круглим столом» шукати компроміси, і через політичні контакти забезпечити гармонізацію внутрішніх відносин в Україні, чого бракувало раніше.

«Тому я вірю в перспективу, що в Україні з’являться політики, які також як і я оцінюють знаковість цього моменту, – щоб в Україні більше не експлуатувалася тема різниці і протистоянь по тих чи інших питаннях», - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що Україна як на зовнішніх, так і на внутрішніх напрямках має позиціонувати себе, як країна, що відбулася унітарно – з чіткою зовнішньою і внутрішньою політикою. «Для цього потрібна політична консолідація, замінника цьому курсу немає. Ми повинні пройти цю дорогу максимально ретельно», - наголосив Президент України.