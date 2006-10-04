Регіони не вламали комуністів: питання перенесли

Верховна Рада перенесла на завтра, 5 жовтня, розгляд питання про скасування рішення щодо прийняття Закону України «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природній газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)».

Як передає кореспондент УНІАН, за дану пропозицію проголосували 245 народних депутатів з 438, зареєстрованих у залі.

Голова ВР Олександр МОРОЗ розповів, що в ході оголошеної перерви представники фракцій Партії регіонів і КПУ провели дискусію з даного питання. (КПУ перед перервою заявила, що не голосувати за скасування мораторію – УНІАН).

В той же час він зауважив, що парламент не буде порушувати регламент, і оскільки регламентний комітет не встиг розглянути це питання, то його сьогодні ставити на голосування у ВР недоцільно.

Він пообіцяв, що завтра цей закон розглядатиметься першим у порядку денному.

Крім того, ВР перенесла на завтра розгляд проекту закону про стабілізаційний фонд ресурсів природного газу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні член Комітету ВР з питань регламенту Сергій САС (фракція БЮТ) заявив, що ВР порушила Регламент, включивши до порядку денного рішення про скасування закону щодо мораторію на підвищення комунальних тарифів.

С.САС зауважив, що, відповідно до ст. 48 Регламенту ВР, у разі виявлення порушень процедури ухвалення закону депутат повинен звернутись до регламентного комітету, і лише після розгляду питання регламентним комітетом це питання може бути розглянуто в залі.

С.САС підкреслив, що заява голови ВР Олександра МОРОЗА з цього приводу розглядатиметься сьогодні комітетом лише о 17.00. В той час як документ поставлений на голосування в першій половині дня.