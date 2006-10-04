Азаров згадав про розкладачку і ковзани Тимошенко

Перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ звинувачує уряд Юлії ТИМОШЕНКО в доведенні НАК «Нафтогаз України» до банкрутства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Києві.

За словами першого віце-прем`єра, в 2005 році «Нафтогаз» повинен заплатити до бюджету 10 млрд. грн., що майже в 2 рази більше його платежів у 2004 році. «Примусили взяти кредити. Це що, боротьба з тінню, або явне приведення до банкрутства «Нафтогазу України»?», - сказав М.АЗАРОВ. Він також підкреслив, що, на його думку, уряд Ю.ТИМОШЕНКО займався тільки деклараціями. «В 2005 році, про який говорять, що було небувале зростання доходів бюджету за рахунок боротьби з тіньовою економікою «Контрабанда-СТОП!», махали там, з тінню боролися на кожному кроці, на розкладачках, на ковзанах», - сказав М.АЗАРОВ.

Говорячи про уряд Юрія ЄХАНУРОВА, М.АЗАРОВ звинуватив його в підвищенні тарифів на житлово-комунальні послуги. За його словами, рішення про підвищення тарифів були ухвалені в травні й липні 2006 року. При цьому він підкреслив, що уряд В.ЯНУКОВИЧА не має до цих рішень ніякого відношення. «Навіщо ж усе з хворої голови на здорову валити?», - сказав М.АЗАРОВ.