Секретаря РНБО буде призначено після рішення Нашої України

Секретаря Ради національної безпеки і оборони буде призначено після ухвалення блоком «Наша Україна» рішення щодо участі у коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу журналістам повідомив заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР.

Відповідаючи на запитання УНІАН, він сказав, що зараз в Секретаріаті обговорюється це питання, однак кінцеве рішення ухвалюватиме Президент України.

В.БОНДАР зазначив, що рішення буде прийнято після визначення формату правлячої коаліції.

В той же час він додав, що позиція блоку «Наша Україна» щодо вступу до коаліції або переходу в опозицію залежатиме від виконання нинішніми учасниками коаліції положень Універсалу національної єдності. За словами В.БОНДАРЯ, «треба зробити паузу, декілька днів подивитись на розвиток подій», і тоді Президент прийме рішення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні В.ЮЩЕНКО заявив, що рішення про призначення секретаря РНБО він прийматиме у контексті взаємин в трикутнику «Верховна Рада – Президент – уряд».

«Коли мова йде конкретно про секретаря РНБО, я хотів би сказати, що це рішення я буду приймати в контексті тих політичних візій, які будуть сформовані і в рамках діяльності коаліції, і взаємин у трикутнику парламент – Президент – уряд», - сказав, зокрема, В.ЮЩЕНКО.

При цьому він додав, що це є ключовим моментом, який буде врахований при формуванні керівництва апарату РНБО.

30 вересня Президент не виключив можливості призначення лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО секретарем РНБО.