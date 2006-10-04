Президент приготував свій варіант законопроекту про Кабмін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонуватиме Верховній Раді свій варіант законопроекту “Про Кабінет Міністрів”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив радник Президента Ігор КОЛІУШКО.

Він сказав, що редакція законопроекту про Кабмін, підготовлена урядом, не враховує більшість зауважень Секретаріату Президента. За словами І.КОЛІУШКА, у законопроекті «вихолощений весь реформаторський зміст». Він зазначив, що ряд положень цього законопроекту не відповідають Конституції. Серед них він навів ч. 2 ст. 9 проекту закону, якою передбачається, що Президент вносить подання щодо призначення на посади міністра оборони та міністра закордонних справ за пропозиціями коаліції депутатських фракцій парламенту. І.КОЛІУШКО зазначив, що такий підхід не відповідає Конституції, зокрема п.10 ст. 106, згідно з яким внесення подання про призначення міністра оборони та міністра закордонних справ є самостійною прерогативою Президента.

Також І.КОЛІУШКО сказав, що ч. 9 ст. 25 не враховує положення Конституції, яке надає право скасовувати акти голів місцевих державних адміністрацій Президентові та головам місцевих державних адміністрацій вищого рівня.

Серед інших недоліків урядового законопроекту І.КОЛІУШКО назвав вилучення із проекту закону положення щодо державних секретарів міністерств, яке, на думку Секретаріату, призведе до втрати основної мети цього закону – створення ефективного уряду, який би був спроможний виробляти державну політику.

Крім цього, у проекті закону не згадуються повноваження Президента щодо зупинення актів Кабміну, хоча, за словами І.КОЛІУШКА, саме цей закон мав би розкрити цей механізм. У проекті також відсутня норма щодо можливості оскаржень актів уряду в судовому порядку.

Крім цього, законопроект про Кабмін не розкриває процедуру скріплення актів Президента підписами прем’єр-міністра і міністра, відповідального за його виконання акту, чим створюють перешкоди у виконанні вимог ч. 4 ст. 106 Конституції.

Враховуючи все це, І.КОЛІУШКО зазначив, що Секретаріат Президента прийняв рішення доопрацювати законопроект, який готувався ще в липні, і пропонувати Президенту скористатися своїм конституційним правом і внести його на розгляд парламенту. При цьому І.КОЛІУШКО додав, що саме такий варіант передбачений Універсалом національної єдності. За словами І.КОЛІУШКА, «є таке правило, що реформувати самих себе завжди складно».

Пізніше І.КОЛІУШКО додав, що зараз відбувається підготовка тексту законопроекту за участю першого заступника глави Секретаріату Президента Арсенія ЯЦЕНЮКА. За його словами, до кінця тижня планується закінчити цю роботу і наступного тижня представити законопроект для підписання Президенту, і потім внесення його на розгляд парламенту.