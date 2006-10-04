КПУ готова проголосувати за скасування мораторію, якщо...

Комуністична партія України готова проголосувати за скасування мораторію на підвищення цін на житлово-комунальні послуги для населення в разі, якщо це призведе до зниження тарифів.

Як повідомляє “Українська правда”, про це повідомив лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО в інтерв’ю журналістам.

За його словами, рішення щодо переголосування цього закону було перенесене на четвер, оскільки "треба остаточно зробити економічні розрахунки, що буде взято за базу у цінах на енергоносії для уряду і які питання повинні вирішувати місцеві органи самоврядування, (які, згідно з рішенням Конституційного Суду, встановлюють тарифи)".

П.СИМОНЕНКО також зазначив, що під час перерви у засіданні Верховної Ради відбулася спільна нарада фракцій КПУ, СПУ та Партії регіонів, на якій визначалися, "яку політику далі проводити".

"Вона буде узгоджена і спрямована на зменшення тарифів", - сказав він.

Також, за інформацією П.СИМОНЕНКА, регламентний комітет за ініціативою голови ВР ОЛЕКСАНДРА Мороза "збирається розглянути, чи відповідає голосування тому, що ми (депутати) ніде не порушили закон".

"Але антикризова коаліція не скасовує своїх підходів у політиці на зменшення тарифів на енергоносії", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в порядку денному ВР стояло питання про скасування закону «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природній газ і електроенергію, послуги громадського транспорту (крім таксі)».

Фракція Комуністичної партії України заявила, що не голосуватиме за скасування цього закону. Водночас ВР перенесла на завтра розгляд цього питання.