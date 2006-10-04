Лідери 4 політичних сил розпочали зустріч з приводу створення широкої коаліції

У Києві розпочалася зустріч лідерів 4 політичних сил з приводу створення широкої коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, на зустріч прибули прем’єр-міністр України, голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, керівник фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, також у зустрічі бере участь голова Верховної Ради України, лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

Перед початком зустрічі лідери політичних сил не спілкувались з журналістами, лише Р.БЕЗСМЕРТНИЙ на репліку журналіста: “що ви відчуваєте серцем, чи буде коаліція?”, сказав, що «треба відчувати не серцем, а думати головою».