Розпочалася зустріч лідерів 4 політичних сил
16:32, 04 жовтня 2006Політика
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Безсмертний збирається думати головою
Лідери 4 політичних сил розпочали зустріч з приводу створення широкої коаліції
У Києві розпочалася зустріч лідерів 4 політичних сил з приводу створення широкої коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, на зустріч прибули прем’єр-міністр України, голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО, керівник фракції “Наша Україна” Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, також у зустрічі бере участь голова Верховної Ради України, лідер СПУ Олександр МОРОЗ.
Перед початком зустрічі лідери політичних сил не спілкувались з журналістами, лише Р.БЕЗСМЕРТНИЙ на репліку журналіста: “що ви відчуваєте серцем, чи буде коаліція?”, сказав, що «треба відчувати не серцем, а думати головою».
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