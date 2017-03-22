Колишній депутат Ради пояснив, як до Криму у 2014 році приїхали "зелені чоловічки"

Екс-депутат Ради Леонід Грач заявив, що "зелені чоловічки" після висадки в Криму взяли півострів "за великим рахунком розумом й на переляк", передає Медуза.

"Це десант був. Транспортні літаки сідали, і все. Ну й сили Чорноморського флоту підняли. Літаків було з десяток", - розповів він.

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Далі, за словами Грача, локалізували військові підрозділи української армії, морського флоту "без єдиного пострілу". "Якби не локалізували, тут пішла б стрілянина... А вони взяли за великим рахунком розумом й на переляк", - вважає колишній нардеп.

Раніше Грач стверджував, що ФСБ РФ почала готувати анексію Криму ще в 2005 році, після Помаранчевої революції. За його словами, за підготовкою захоплення Криму стояв Микола Патрушев, який у 2005 році був директором ФСБ, а зараз він - секретар Ради безпеки РФ.