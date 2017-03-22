Екс-депутат Ради розповів, як ФСБ готувала анексію Криму

Екс-народний депутат України Леонід Грач стверджує, що ФСБ РФ почала готувати анексію Криму ще в 2005 році, після Помаранчевої революції.

За його словами, за підготовкою захоплення Криму стояв Микола Патрушев, який у 2005 році був директором ФСБ, а зараз він - секретар Ради безпеки РФ, передає Медуза.

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При цьому Грач не навів подробиць про те, що саме робив Патрушев, але зазначив, що в 2005-му саме він все "зрозумів перший, а решта в ігри грали".

Екс-нардеп України впевнений, що якби ФСБ не почала діяти в 2005 році, то "в Криму вже стояв би американський флот".

Грач розповів, що в 2008 році Патрушев "надав допомогу" кримським "активістам", які намагалися зірвати спільні навчання України і НАТО.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.