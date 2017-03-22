УКРОП вимагає націоналізувати банки з російським капіталом

«Українське об'єднання патріотів – УКРОП» вимагає від Президента України невідкладно скликати засідання РНБО та розглянути питання про блокування роботи російських банків з подальшим їхнім переходом у власність Української держави.

Про це йдеться в офіційній заяві партії щодо необхідності деокупації банківської сфери.

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«УКРОП переконаний, що боротися з агресором-варваром, який вдався до прямої експропріації українських підприємств у анексованому Криму та на окупованому Донбасі, слід його ж методами – націоналізацією компаній на користь України», – заявили в УКРОПі.

У політсилі переконані, що керівництво Національного банку продовжує працювати на захист інтересів російських фінустанов та збереження в Україні бізнесу агресора, який дедалі глибше запускає свої щупальця в українську економіку. Про це свідчать, зокрема, заяви Нацрегулятора про продаж російських банків як єдиний «цивілізований» шлях виходу капіталу РФ із банківської системи України.

В УКРОПі наголосили, що дозвіл на продаж активів російських банків, у той час як терористи на сході абсолютно безкоштовно відібрали прибуткові українські заводи та позбавили мільйони підприємців їхнього бізнесу, вигідний владі та особисто керівникові Національного банку Валерії Гонтаревій, яким цілковито байдуже до громадян. У разі перепродажу російських банків новим власникам «Українське об'єднання патріотів» домагатиметься блокування їхньої роботи під новими вивісками усіма законними методами. У політсилі підкреслюють, що не вважатимуть таких покупців добросовісними набувачами, адже переконані, що активи мають належати Українській державі та її народу.

«УКРОП закликає владу не гаяти час, адже якщо Україна не проявить ініціативу в цьому питанні, РФ і надалі матиме можливість миттєво обвалити нашу банківську систему, зупинивши роботу своїх фінансових установ – всупереч здоровому глузду і всім можливим законам, по яких вона давно й безкарно топчеться. Час розпочати справжню деокупацію економіки України!» – заявили в партії.