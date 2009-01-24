ГПУ не знайшла доказів причетності Президента до газових оборудок

Генеральна прокуратура України не встановила фактів, що підтверджували б причетність Президента України Віктора ЮЩЕНКА та членів його родини до оборудок на газовому ринку.

Про це в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня» повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО, коментуючи відповідні заяви.

“Це ж не перша така заява, і ми перевіряли інформацію і раніше, і тепер. Тетяна Всеволодівна КОРНЯКОВА сьогодні (21 січня) доповіла, що перевірку здійснено, зв’язку Віктора Андрійовича особисто або членів його сім’ї з газовими оборудками не встановлено. Ми можемо твердо сказати, що цього немає”, - сказав він.

Водночас О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що днями Генпрокуратура отримала лист із Секретаріату Президента про те, що можливо прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО лобіює інтереси певних підприємств у цій галузі.

“Найближчим часом ми обов’язково перевіримо інформацію, викладену в ньому”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО неодноразово заявляв про нібито причетність членів родини Президента України Віктора ЮЩЕНКА до оборудок на газовому ринку.

У травні 2008 року Печерський районний суд Києва за позовом брата Президента, народного депутата Петра ЮЩЕНКА зобов’язав П.СИМОНЕНКА та КПУ спростувати ці заяви

На початку цього року лідер комуністів заявив, що парламент має розглянути питання про "кримінальну відповідальність ЮЩЕНКА та його бізнес-сім’ї за спекулятивні махінації на газовому ринку та зловживання посадою Президента з метою отримання надприбутків". П.СИМОНЕНКО підкреслив, що "одним з головних чинників нинішньої газової кризи стали саме фінансові інтереси сім`ї ЮЩЕНКА, який разом із своїм спільником ФІРТАШЕМ (співзасновником "РосУкрЕнерго") контролюють газовий ринок України".

13 січня Президент категорично відкинув звинувачення у причетності його самого та його родини до газових оборудок.