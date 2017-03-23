Всі "надважливі" свідчення вбитого екс-депутата Держдуми Вороненкова будуть долучені до справи Януковича – Сарган

Убитий 23 березня 2017 року в центрі Києва колишній депутат Державної Думи Росії Денис Вороненков встиг дати важливі свідчення у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича. Про це в коментарі "Медиазоне" повідомила прес-секретар Генпрокуратури України Лариса Сарган.

Читайте такожГеращенко: Вбивство Вороненкова стає в один ряд з вбивствами Литвиненко, Нємцова і Шеремета

"Вороненков під час слідчих дій надав надважливі свідчення щодо держзради Януковича, всі ці свідчення були занесені в письмовий протокол. І незважаючи на таке жахливе вбивство в центрі Києва, всі свідчення Дениса Вороненкова будуть долучені вже в судовому розгляді справи про держзраду екс-президента Януковича", — сказала Сарган.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва сталася перестрілка, був убитий колишній депутат Держдуми РФ Денис Вороненков, який восени минулого року втік до України, і поранені ще дві людини. Цю інформацію підтвердив начальник ГУ Нацполиции в Києві Андрій Крищенко.

При цьому кілер, що стріляв у Вороненкова, був поранений охоронцем екс-депутата і на даний момент затриманий поліцією.

Денис Вороненков, колишній депутат Держдуми, восени минулого року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство. Вороненков також підтвердив, що дав свідчення у справі колишнього президента України Віктора Януковича.