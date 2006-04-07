Єхануров веде переговори з Партією Регіонів і КПУ...

Прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ веде переговори з Партією Регіонів, Комуністичною партією, а також іншими партіями, які подолали 3%-ий бар`єр виключно, як уповноважений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

Про це повідомив УНІАН прес-секретар прем`єр-міністра України Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ.

«Блок «Наша Україна» не веде переговори з Партією Регіонів про створення коаліції», - сказав він.

«Переговори з Партією Регіонів, Компартією, «Нашою Україною», БЮТ і СПУ веде прем`єр-міністр, як уповноважений Президентом переговорник”, - підкреслив прес-секретар прем`єра.

Він зазначив, що в рамках таких переговорів йдеться про можливість коаліції, політичні сили якої готові працювати на виконання програми Президента “10 кроків назустріч людям”.

При цьому В.МОНДРИЇВСЬКИЙ ще раз підкреслив, що блок “Наша Україна” розглядає можливість створення коаліції у складі “Нашої України”, БЮТ і СПУ.