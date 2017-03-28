У Затоку на Одещині відправили додаткові сили поліції

У курортне селище Затоку, де сьогодні, 28 березня, має пройти сесія селищної ради, відправили додаткові сили поліції з Одеси. Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на слова позаштатного радника керівника управління Національної поліції в Одеській області Руслана Форостяка.

Він заявив, що поліцейські будуть забезпечувати громадський порядок під час сесії селищної ради та налаштовані не допустити порушення правопорядку, але не втручатимуться в роботу ради.

При цьому Форостяк повідомив, що поширена вчора, 27 березня, у ЗМІ інформація про захоплення селищної ради у Затоці не відповідає дійсності. До приміщення прийшли представники громадського об’єднання, а не «невідомі у камуфляжі».

"Встановлено їхні особи і транспортні засоби, на яких вони приїхали в Затоку. Співробітники поліції провели перевірку з тим, щоб переконатися, що в них немає зброї, вибухівки і небезпечних предметів, які можуть бути використані для провокацій", – сказав позаштатний радник начальника регіонального управління поліції, додавши, що представники громадського об’єднання нібито приїхали, щоб діяти в інтересах т.в.о. секретаря селищної ради.

Видання повідомляє, що у Затоці точиться боротьба між двома секретарями селищної ради близько півтора року.

Нагадаємо, вчора з’явилась інформація, що у Затоці Одеської області відбулося захоплення будівлі селищної ради. Як розповіла т. в. о. голови селищної ради Наталя Вернигора, рано вранці у будівлю поліції, яка знаходиться біля селищної ради, увірвалися близько 30-ти осіб у балаклавах з помповою зброєю. Потім вони проникли у будівлю селищної ради через чорний хід.