У Затоці озброєні "тітушки" захопили будівлі поліції та селищної ради - ЗМІ

У Затоці Одеської області відбулося захоплення будівлі селищної ради, передає 048.ua.

Як розповіла т. в. о. голови селищної ради Наталя Вернигора, рано вранці у будівлю поліції, яка знаходиться біля селищної ради, увірвалися близько 30-ти осіб у балаклавах з помповою зброєю. Потім вони проникли у будівлю селищної ради через чорний хід.

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"У будівлі поліції зламані меблі, все перевернуто. Мною був зроблений дзвінок в поліцію. На місце прибула поліція, проводять опитування і складають протоколи", - повідомила Вернигора.

"Будівля [селищної ради] знаходиться під контролем прибічників [депутата] Барановської, готують проведення сесії, на якій будуть забезпечувати присутність Богдана Шевчука, який знаходиться під забороною на спілкування зі свідками у кримінальній справі 66-ти ділянок", - стверджує Вернигора.

За її словами, "відбувається активне нехтування законом і забезпечення подальшого незаконного управління Затокою злочинним угрупованням".

"За непідтвердженою інформацією, частину співробітників ради, які прийшли на роботу, завели в актову залу і утримують там. [...] Дуже схоже на ситуацію в Криму, з зеленими чоловічками", - зазначив юрист Вадим Семенов.

Раніше голова селищної ради Затоки Звягінцев був відсторонений рішенням суду на два місяці. Разом з Шевчуком він проходить як обвинувачений у справі "66 ділянок".

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацполіції, у Затоці чиновники незаконно роздали землі на 15-20 мільйонів доларів.