У НАЗК спростовують інформацію про повне припинення USAID співпраці з ними

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Корчак Наталія спростовує інформацію про повне припинення Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у співпраці з НАПК. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

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"Щодо співпраці USAID з НАЗК. Спростовую інформацію в частині повного припинення співпраці. Співпраця продовжується в частині політичних партій, і заплановані проекти будуть реалізовані", - зазначила Корчак.

"Ми не розриваємо стосунків", - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, напередодні один із членів НАЗК Руслан Рябошапка заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зупинило співпрацю з НАЗК.

"Новий закон в дії (очевидно, йдеться про внесені зміни до закону про е-декларування - УНІАН). USAID зупинило співпрацю з НАЗК", - написав Рябошапка на своїй сторінці у Facebook.

У коментарях до цього допису народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Володимир Ар'єв зазначив, що "про суттєве скорочення міжнародної допомоги США оголосили задовго до ухвалення закону".

У відповідь Рябошапка написав, що "вони нам прямо про це сказали сьогодні: новий закон, вибіркове переслідування".

23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (№6172), який звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від подання е-декларацій, однак зобов'язує до цього представників громадських об'єднань.

27 березня президент України Петро Порошенко підписав цей закон.

Посольство США назвало кроком назад зобов'язання представників громадських об'єднань подавати електронні декларації.