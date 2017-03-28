Агентство USAID зупинило співпрацю з НАЗК - Рябошапка

Заступник міністра юстиції та член Національного агентства з питань запобігання корупції Руслан Рябошапка заявив, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) зупинило співпрацю з Національним агентством з питань запобігання корупції.

Читайте такожЗміни до е-декларування в Україні порушують стандарти Ради Європи та захищають політиків - Freedom House

"Новий закон в дії. USAID зупинив співпрацю з НАЗК", - написав Рябошапка на своїй сторінці у Facebook.

USAID працює в Україні з 1992 року, надаючи допомогу в таких сферах як економічний розвиток, демократія та управління, охорона здоров'я, соціальний сектор.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України «Про запобігання корупції» (№6172), яка звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від подання е-декларацій і зобов'язує до цього представників громадських об'єднань.

Низка представництв інших держав та міжнародних організацій в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону щодо е-декларування.