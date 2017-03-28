"Помста законодавців": Transparency International закликає скасувати е-декларування для громадських діячів

Transparency International закликає українську владу скасувати закон про внесення змін до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (реєстраційний номер 6172), що зобов'язує представників громадських об'єднань подавати електронні декларації. Про це йдеться в заяві Transparency International, розміщеній на сайті організації.

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«Transparency International та її глава в Україні закликають владу України скасувати суперечливі поправки до закону про запобігання корупції, які спрямовані на залякування і проти активістів по боротьбі з корупцією», - йдеться в заяві.

В міжнародній організації нагадують, що закон щодо електронних декларацій був запроваджений для перешкоджання корупції і дозволяє громадськості контролювати багатства тих, хто перебуває при владі, для запобігання зловживання службовим становищем.

«Це не має жодного відношення до активістів по боротьбі з корупцією, які не оплачуються державою», - йдеться в повідомленні.

Голова правління Transparency International Хосе Угас заявив, що «ці нові положення повинні бути скасовані негайно. Законодавці намагаються залякати громадянське суспільство і, зокрема, активістів по боротьбі з корупцією».

«Якщо ці поправки наберуть чинності, то стане ясно, що українські високопосадовці несерйозно ставляться до боротьби з корупцією. Це покаже, що вони вибрали в сторону тих, хто хоче придушити рух по боротьбі з корупцією», - додав Угас.

«Ці поправки є своєрідною помстою з боку законодавців, які не задоволені тим, що мають декларувати своє майно. Немає жодних підстав для виокремлення антикорупційних недержавних громадських об'єднань», - сказав він.

У свою чергу виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин зауважив, що неурядові організації знаходяться під контролем у громадськості та донорів.

«Відповідні органи перевіряють податкові та фінансові звіти. Наші щорічні звіти є доступними онлайн. Ці нові поправки, які поширюються на контрагентів, які працюють з нами, не тільки ускладнять антикорупційну діяльність, але й життя тих людей, які опосередковано надають підтримку і допомогу в нашій роботі», - зазначив Юрчишин.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України «Про запобігання корупції» (№6172), яка звільняє військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від подання е-декларацій і зобов'язує до цього представників громадських об'єднань.

Низка представництв інших держав в Україні назвали "кроком назад" поправки до закону щодо е-декларування.

27 березня голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав і направив на підпис президенту цей закон. В той же день глава держави підписав відповідний закон.