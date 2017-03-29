У НАЗК не знайшли винних у тому, що реєстр е-декларацій не працює

17:03, 29 березня 2017
Політика
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Над розширенням пропускної здатності запуску системи зараз працюють, але основна проблема в обмеженій пропускній здатності серверів НАЗК.

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Національне агентство з питань запобігання корупції покладає вину за непрацюючий реєстр е-декларацій на системного адміністратора — ДП «Українські спеціальні системи». В «УСС» пообіцяли відновити роботу реєстру до 16.00, а в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України заявили, що система працює в межах заданих НАЗК.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні НАЗК члени Агентства вимагали від технічного директора “УСС” Олександра Артемова пояснень, чому не працює реєстр.

Артемов заявив, що збої в роботі реєстру пов’язані з величезною кількістю одночасних заходів декларантів. На що член НАЗК Руслан Радецький зауважив, що подання декларацій, навіть в останні дні,— це право декларантів.

Технічний директор «УСС» також не зміг відповісти на питання членів НАЗК, чому фахівці підприємства почали рятувати систему від зависання в останні дні, перед закінченням другої хвилі подання декларацій.

Врешті-решт, представник “УСС” пообіцяв, що система запрацює сьогодні з 16.00.

В свою чергу радник голови Держспецзв’язку Сергій Прокопець заявив журналістам, що “залізо і софт”, надане НАЗК системному адміністратору, максимально може витримати 80 тис. одночасних сесій — одночасних заповнень електронних декларацій.

Він зазначив, що над розширенням пропускної здатності запуску системи зараз працюють, але основна проблема, за його словами, в обмеженій пропускній здатності серверів НАЗК.

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Також він додав, що Укрспецзв’язок звертався ще восени до НАЗК з приводу розширення потужності системи, однак не отримав відповіді.

Також він додав, що адміністратор реєстру не може в односторонньому порядку кардинально поліпшити пропускну здатність системи.

“Адміністратор не виконує подібних функцій. Нам дає обладнання і програмне забезпечення НАЗК. Ми лише адміністратори. Пропозиції щодо цього (поліпшення роботи системи — УНІАН) були надані НАЗК ще восени минулого року з боку Держспецзв’язку та ДП “УСС”, - сказав він.

Разом з тим на засіданні НАЗК його члени заявили, що не отримували жодних пропозицій від системного адміністратора щодо поліпшення роботи системи при пікових навантаженнях.

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Теги: #НАЗК#е-декларації#сайт