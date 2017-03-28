У НАЗК повідомили, що реєстр е-декларацій не працює через велику кількість відвідувань

Єдиний державний реєстр електронних декларацій не працює через велику кількість відвідувань, проте адміністратор реєстру - державне підприємство "Українські спеціальні системи" - обіцяє усунути проблеми до ранку 29 березня.

Про це кореспондента УНІАН повідомило джерело у Національному агентстві з питань боротьби з корупцією.

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“Після завершення сьогоднішньої наради в «УСС» було отримано обіцянку від ДП «УСС», яке є офіційним адміністратором реєстру електронних декларацій, про те, що ці недоліки будуть усунуті до завтрашнього ранку. В «УСС» пояснили, що неполадки пов’язані з великою кількістю одночасних сесій: одночасно кількість декларантів, які заходять в реєстр, перевищила 100 тисяч осіб. В «УСС» кажуть, що зроблять все для того, щоб розширити пропускну здатність реєстру”, - повідомило джерело.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні декілька чиновників поскаржились, що єдиний реєстр електронних декларацій не працює.

Друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за несвоєчасне подання декларацій передбачена адміністративна відповідальність.