У НАЗК повідомили, що реєстр е-декларацій не працює через велику кількість відвідувань
Державне підприємство "Українські спеціальні системи" обіцяє усунути проблеми до ранку 29 березня.
Єдиний державний реєстр електронних декларацій не працює через велику кількість відвідувань, проте адміністратор реєстру - державне підприємство "Українські спеціальні системи" - обіцяє усунути проблеми до ранку 29 березня.
Про це кореспондента УНІАН повідомило джерело у Національному агентстві з питань боротьби з корупцією.
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“Після завершення сьогоднішньої наради в «УСС» було отримано обіцянку від ДП «УСС», яке є офіційним адміністратором реєстру електронних декларацій, про те, що ці недоліки будуть усунуті до завтрашнього ранку. В «УСС» пояснили, що неполадки пов’язані з великою кількістю одночасних сесій: одночасно кількість декларантів, які заходять в реєстр, перевищила 100 тисяч осіб. В «УСС» кажуть, що зроблять все для того, щоб розширити пропускну здатність реєстру”, - повідомило джерело.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні декілька чиновників поскаржились, що єдиний реєстр електронних декларацій не працює.
Друга хвиля електронного декларування закінчується 31 березня, а за несвоєчасне подання декларацій передбачена адміністративна відповідальність.