Засідання РНБО знову скасували, цього разу - через Богатирьову

Завтра, 30 січня, засідання Ради національної безпеки і оборони не буде через відсутність у країні секретаря РНБО Раїси БОГАТИРЬОВОЇ.

Про це УНІАН повідомило джерело в Секретаріаті Президента.

Також співрозмовник агентства поінформував, що зараз продовжується підготовка матеріалів до засідання РНБО, в тому числі й щодо “газового питання”.

Як повідомила УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, у зв’язку з економічною ситуацією в країні глава держави Віктор ЮЩЕНКО прийняв рішення не їхати на міжнародний економічний саміт в Давос (Швейцарія) і делегував замість себе на форум Р.БОГАТИРЬОВУ.