Засідання РНБО знову скасували, цього разу - через Богатирьову
14:03, 29 січня 2009Політика
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Дані джерела в Секретаріаті Президента
|Ірина ВАННИКОВА
Про це УНІАН повідомило джерело в Секретаріаті Президента.
Також співрозмовник агентства поінформував, що зараз продовжується підготовка матеріалів до засідання РНБО, в тому числі й щодо “газового питання”.
Як повідомила УНІАН прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, у зв’язку з економічною ситуацією в країні глава держави Віктор ЮЩЕНКО прийняв рішення не їхати на міжнародний економічний саміт в Давос (Швейцарія) і делегував замість себе на форум Р.БОГАТИРЬОВУ.
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