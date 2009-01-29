Кужель вилетить з регіоналів швидше, ніж Богатирьова?

Політрада Партії регіонів дасть оцінку заявам члена своєї політичної сили Олександри КУЖЕЛЬ на підтримку діючого уряду.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Партії регіонів.

В заяві зазначається, що у той час, коли нинішній уряд України “нищить підприємництво, робить неможливими умови для існування малого і середнього бізнесу”, позиція члена Партії регіонів О.КУЖЕЛЬ, яка замість того, щоб виступати проти такої політики і захищати малий і середній бізнес від авантюрних дій нинішнього прем’єр-міністра, публічно виступила на захист Юлії ТИМОШЕНКО, викликала глибоке обурення у членів та прихильників політичної сили.

“Звучать вимоги дати сувору оцінку конформістській позиції О.КУЖЕЛЬ, яка є членом Партії регіонів, і поставити питання про її виключення з наших лав. Це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Політради Партії регіонів”, - зазначається в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 21 січня О.КУЖЕЛЬ було призначено головою Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва. При цьому О.КУЖЕЛЬ заявила, що не збирається залишати лави Партії регіонів, оскільки вважає, що її нова посада не політична. Проте вона не виключає, що може виникнути питання про необхідність її виходу з партії, але в цьому разі питання розглядатимуть на Політвиконкомі.

О.КУЖЕЛЬ є членом Партії регіонів з червня 2007 року.