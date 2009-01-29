В Україні почали відключати від електрики стратегічні військові об'єкти

У Міністерстві оборони України повідомляють про факти відключення від енергопостачання деяких стратегічних для забезпечення оборони держави військових об’єктів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, енергопостачальні кампанії декількох областей України, незважаючи на невеликі суми боргу, відключають від світла військові частини та установи Збройних сил, забезпечення яких електроенергією є вкрай важливим для виконання завдань із захисту держави.

Так, пообіді 28 січня представниками ВАТ ЕК “Чернігівобленерго” розпочалися відключення від електропостачання військових частин, які несуть бойове чергування в системі протиповітряної оборони держави: радіолокаційного підрозділу військ протиповітряної оборони Повітряних сил ЗСУ та окремого полку спеціального призначення. Їхні борги за постачання електроенергії становлять 8 тис. грн. та 38 тис. грн. відповідно.

Відключено і Чернігівський обласний військовий комісаріат та збірний пункт, які заборгували лише 3 тис. грн.

Сьогодні ж “Чернігівобленерго” планує відключити від електропостачання окремий лінійно-вузловий полк зв’язку, а також Територіальне управління “Північ” Сухопутних військ ЗСУ.

Періодичних відключень зазнають й інші військові частини і навіть стратегічні об’єкти, що дислокуються на території Чернігівщини. Зокрема, вкрай проблемна ситуація спостерігається у населених пунктах Ніжині, Прилуках, Гончарівському та Ічні.

Особливе занепокоєння викликає періодичне відключення від електропостачання об’єктів 6-го арсеналу Командування сил підтримки ЗСУ, що розташований в Ічнянському районі Чернігівщини, йдеться у повідомленні. Цей арсенал є одним з найбільших серед усіх баз, арсеналів і складів зберігання ракет і боєприпасів у Збройних силах. На території цього стратегічного об’єкту зберігається уся номенклатура боєприпасів, 70% з яких є непридатними для подальшого використання і потребують утилізації.