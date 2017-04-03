Нацбанк спростував інформацію про відставку Гонтаревої

Національний банк України спростував інформацію про те, що голова НБУ Валерія Гонтарева подала заяву про відставку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі регулятора, коментуючи відповідні публікації у ЗМІ з посиланням на народного депутата Ірину Луценко.

Читайте такожГолова Нацбанку Гонтарева задекларувала 57 мільйонів гривень доходів

«Прес-служба не підтверджує інформацію про відставку. Ми офіційно оголосимо за місяць», - йдеться в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, голова Національного банку України Валерія Гонтарева на початку березня підтвердила чутки про свою можливу відставку, при цьому обіцяючи офіційно попередити про це за місяць.

Верховна Рада 19 червня 2014 року підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку і про призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої.

Згідно з Конституцією, голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України терміном на 7 років.