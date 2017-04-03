Обрано нового голову фракції БПП

Новим головою фракції партії "Блок Петра Порошенка" у Верховній Ради майже одноголосно обрано народного депутата Артура Герасимова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БПП.

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Відповідне рішення прийнято щойно на засіданні фракції. "Проти – 0 голосів, утрималися – 3, в тому числі, сам Артур Герасимов", - зазначається у повідомленні.

Раніше колишній очільник фракції БПП Гринів повідомив, що хоче "більше займатися аналітикою як радник президента". Також Гринів попросив, щоб "його звільнили".