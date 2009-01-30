Луценко поставив міліції «вимогу року»
Підлеглі “хамлять”
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає керівників регіональних підрозділів міліції посилити контроль над підлеглими.
Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в Одесі.
«Контроль за підлеглими, особливий контроль в кожному випадку є вимогою часу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, пояснивши при цьому, що є чимало випадків, коли рядові міліціонери зводять нанівець усю роботу багатьох підрозділів МВС і таким чином виставляють все відомство у негативному світлі перед громадянами.
Говорячи про одеський регіон, Ю.ЛУЦЕНКО навів статистичні дані опитувань, в результаті яких з’ясувалося, що кожен п’ятий житель Одеської області говорить, що в міліції “грублять, хамлять і займаються канцелярською тяганиною”.
Крім того, міністр закликав посилити контроль за особами, які раніше відбували покарання за скоєння злочинів, оскільки на сьогоднішній день відповідно до статистики 30% зареєстрованих злочинів припадають саме на цих осіб.
«Вимога року – контроль в кращих традиціях радянської міліції за цим контингентом», - зазначив він.