Луценко поставив міліції «вимогу року»

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає керівників регіональних підрозділів міліції посилити контроль над підлеглими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в Одесі.

«Контроль за підлеглими, особливий контроль в кожному випадку є вимогою часу», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, пояснивши при цьому, що є чимало випадків, коли рядові міліціонери зводять нанівець усю роботу багатьох підрозділів МВС і таким чином виставляють все відомство у негативному світлі перед громадянами.

Говорячи про одеський регіон, Ю.ЛУЦЕНКО навів статистичні дані опитувань, в результаті яких з’ясувалося, що кожен п’ятий житель Одеської області говорить, що в міліції “грублять, хамлять і займаються канцелярською тяганиною”.

Крім того, міністр закликав посилити контроль за особами, які раніше відбували покарання за скоєння злочинів, оскільки на сьогоднішній день відповідно до статистики 30% зареєстрованих злочинів припадають саме на цих осіб.

«Вимога року – контроль в кращих традиціях радянської міліції за цим контингентом», - зазначив він.