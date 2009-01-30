У ЦВК вирішили, що закон про вибори Президента час змінити

У Центральній виборчій комісії відбулось обговорення питання щодо можливого внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України".

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ секретаріату ЦВК, у заході, організованому спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, взяли участь голова Центрвиборчкому Володимир ШАПОВАЛ та члени комісії, представники зазначеного парламентського комітету, члени робочої групи з підготовки проекту Виборчого кодексу України, представники центральних органів виконавчої влади, науковці, експерти з питань виборчого права.

Серед питань, винесених на обговорення, були проблеми територіальної організації виборів, системи виборчих комісій, що здійснюють організацію підготовки та проведення виборів, порядку їх формування та припинення повноважень, використання відкріпних посвідчень. Крім того, учасники наради акцентували увагу й на інших аспектах підготовки та проведення виборів Президента України, зокрема, складанні списків виборців, процедурах висування та реєстрації кандидатів на пост Президента України, передвиборчій агітації, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченні підготовки та проведення виборів, організації голосування та встановленні результатів виборів.

Практично всі промовці були одностайні в тому, що певні зміни до чинного закону про вибори Президента України, як і до низки інших нормативних актів, є актуальними, тож від Верховної Ради України очікують якомога швидшого розгляду цих питань.