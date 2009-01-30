Ющенко: Тимошенко не вдасться сховатися

Президент України Віктор ЮЩЕНКО покладає персональну відповідальність за економічну ситуацію в країні на прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив у екстреному зверненні до українського народу, у зв`язку зі складною економічною ситуацією в Україні.

«Я підкреслюю: повну відповідальність, відповідно до Конституції, за економічне становище, за зрив бюджетного процесу, за руйнацію банківської системи несе особисто прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО. Дійшовши до критичної межі, їй не вдасться сховатися в опозиції. Досить брехати», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Він знову наголосив на необхідності термінового перегляду Державного бюджету.

«Я застерігав уряд і парламентську більшість - головних авторів Державного бюджету поточного року: зроблений вами документ - це повітряний замок», - сказав Президент.

За його словами, на сьогодні уряд не зібрав і половини запланованого на січень обсягу податків і зборів. Причина цього, на його думку, одна – нереальність бюджету.

«У висновках я спираюся на оцінку міністра фінансів Віктора ПИНЗЕНИКА. Думка міністра є визначальною у підготовці кошторису будь-якої держави. Сьогодні його не чують, і перш за все, не чують в уряді», - сказав глава держави.

«Я звертаюся до Юлії ТИМОШЕНКО і нею організованої більшості. Це – ваша відповідальність. Шановна Юліє Володимирівно, ви свідомо заклали в бюджет всі завищені показники та обіцянки, які не можете виконати сьогодні. Гроші не сконцентровані, а розпорошені, в тому числі і на чергову виплату заощаджень»,- підкреслив Президент.

Він також звернувся до кожного депутата «з більшості Юлії ТИМОШЕНКО»: «Шановний депутате, Ви підтримуєте популізм, який вже завтра обернеться невиплатою заробітної плати, пенсій, стипендій, і цілої низки соціальних допомог».

«Хочу підкреслити: це - ваша відповідальність. За вашої слухняної згоди гроші не отримають лікарі, вчителі, військові. Не буде коштів для шкіл і лікарень. Ви будете відповідати перед українськими людьми», - застеріг парламентарів В.ЮЩЕНКО.