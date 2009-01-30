Ющенко звертається до голови ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає голову Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА консолідувати парламент для зміни бюджету на поточний рік.

Про це він заявив у екстреному зверненні до українського народу у зв`язку зі складною економічною ситуацією в Україні.

«Шановний Володимире Михайловичу, Ви добре усвідомлюєте, що нинішній бюджет є головним провокатором кризи в Україні. В інтересах держави я прошу Вас консолідувати парламент для зміни бюджету і схвалення термінових антикризових рішень», - заявив Президент.

Також В.ЮЩЕНКО від імені усієї країни висунув вимогу до уряду і парламенту негайно підготувати «чесний бюджет, де видатки будуть відповідати можливостям економіки».

«Це - ваш конституційний, державний і політичний обов`язок», - сказав Президент.