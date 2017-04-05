До України приїде заступник генсекретаря НАТО

Заступник генерального секретаря Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Роуз Геттемюллер 6-7 квітня відвідає Україну для проведення зустрічей з представниками української влади.

Про це йдеться у повідомленні Альянсу.

У рамках візиту вона зустрінеться з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, міністром закордонних справ Павлом Клімкіним, першим заступником міністра оборони Іваном Руснаком та іншими українськими високопосадовцями.

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Також Геттемюллер проведе зустріч з лідерами кримських татар.

"У четвер, 6 квітня, пані Геттемюллер відвідає відкриття Київського безпекового форуму, на якому вона у п'ятницю, 7 квітня, виголосить промову та потім відповість на питання", - йдеться у повідомленні.

Заступник генерального секретаря Альянсу також виступить з промовою та надасть відповіді на питання студентів у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.