У НАТО одобрили ідею візиту в Україну представників Північноатлантичної ради
17:18, 09 лютого 2017Політика
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Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер вважає запрошення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана на її адресу та адресу представників Північноатлантичної ради відвідати Україну гарною ідеєю.
За словами заступника генсека, залишається тільки призначити дату / УНІАН
Як передає власний кореспондент УНІАН, про це вона заявила у четвер в Брюсселі після зустрічі з главою українського уряду.
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"Я підтримую візит Північноатлантичної ради в Україну... Цей візит - велика ідея", - сказала Геттемюллер.
За словами заступника генсека, залишається тільки призначити дату. "Я рекомендую цей візит", - наголосила вона.
Як повідомляв УНІАН, заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявляє, що альянс продовжуватиме надання Україні політичної та практичної підтримки.
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