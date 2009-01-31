Тимошенко просить припинити істерику

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає політиків не сіяти панічних настроїв у суспільстві і заявляє про готовність своєї співпраці з усіма гілками влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів, коментуючи екстрене звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до народу 30 січня.

«Я не хотіла б, щоб найвищі керівники держави замість упевненої, чіткої і скоординованої роботи, сіяли в суспільстві істеричні і панічні настрої. Я хочу застерегти від цього всіх політиків», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому прем`єр-міністр підкреслила, що готова до будь-якої співпраці з усіма конструктивними силами. «Я готова до будь-якої конструктивної і гармонійної співпраці з усіма гілками влади, з опозицією і коаліцією, з Президентом і головою Верховної Ради, з кожною людиною, яка сьогодні може внести свій вклад не до руйнування країни під час кризи, а в її зміцнення», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 30 січня В.ЮЩЕНКО в екстреному зверненні до українського народу у зв`язку зі складною економічною ситуацією в Україні заявив, що фінансова система держави повністю розбалансована, підкресливши, що це може привести до небаченої інфляції, а також може закінчитися соціальною катастрофою.

Президент поклав персональну відповідальність за економічну ситуацію в країні на прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО і заявив, що на сьогодні уряд не зібрав і половини запланованого на січень обсягу податків і зборів, назвавши причиною цього нереальність бюджету.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО назвала це екстрене звернення Президента у зв`язку зі складною економічною ситуацією в Україні ”сумішшю неправди, паніки та істерії”.