У ДУСі вважають, що Тимошенко поспішила

Керівник Державного управління справами Президента Ігор ТАРАСЮК вважає неможливим зміну форми управління «Артеком» без узгодження з ЮНЕСКО.

Таку думку І.ТАРАСЮК висловив у суботу журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Ми вивчатимемо це питання, адже «Артек» знаходиться під егідою ЮНЕСКО, і на сьогодні ми не можемо змінити форму управління без узгодження з ЮНЕСКО», - сказав І.ТАРАСЮК.

У той же час, керівник Держуправсправами Президента зазначив, що решта всіх рішень, прийнятих сьогодні урядом для забезпечення функціонування МДЦ «Артек», дасть змогу врегулювати всі проблеми. «Якщо кошти справді будуть наступного тижня, нас це влаштовує, але все це треба було робити раніше», - додав він.

На думку І.ТАРАСЮКА, рішення уряду відповідають указу Президента про забезпечення функціонування МДЦ «Артек».

Як повідомляв УНІАН, 31 січня Кабінет міністрів передав МДЦ «Артек» зі сфери управління Державного управління справами Президента в сферу управління Кабінету міністрів.