Порошенко звернувся до українців після рішення ЄП про "безвіз" (повний текст, відео)

Президент України Петро Порошенко звернувся до українців після рішення Європарламенту про надання нашій країні безвізового режиму. Про це повідомили у прес-службі глави держави.

За його словами, це рішення ЄП - символ приналежності України до спільного європейського цивілізаційного простору, наших спільних цінностей з Європою й свідчення успішності та безповоротності нашого курсу на інтеграцію до Європи.

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Президент привітав всіх із успішним голосуванням в Європейському парламенті за надання українцям права безвізових подорожей до країн Євроcоюзу. "Потужну підтримку у цьому питанні нам надала переважна більшість політичних сил, окрім маргінальних проросійських, пропутінських партій. 521 депутат твердо висловив свою цілковиту підтримку України", - зазначив він.

Порошенко наголосив, що "безвіз" матиме чимале практичне значення для багатьох громадян. За його словами, майже 3 мільйони українців вже отримали чи зараз одержують біометричні паспорти, які необхідні для безвізових поїздок. Лише за 2016 рік українці понад 15 мільйонів разів перетнули державний кордон з країнами Європейського Союзу, додав він.

Глава держави наголосив, що рішення Європарламенту – це значно ширше, ніж вільні подорожі і свобода пересування.

"Це – ще більші гордість за українське громадянство та привабливість українського паспорта. Це – символ приналежності України до спільного європейського цивілізаційного простору. Це яскравий маркер того, що Україна – частина об’єднаної Європи, від Лісабона до Харкова, і ми поділяємо спільні цінності. Це свідчення стратегічної правильності нашого європейського вибору, успішності та безповоротності нашого курсу на інтеграцію до Європи", - зазначив Порошенко.

"І нарешті, сьогоднішнє голосування – це визнання Європейським парламентом глибини наших реформ", - наголосив президент і нагадав, що план дій із досягнення критеріїв, необхідних для візової лібералізації, складався майже з півтораста пунктів і всі вони виконані. "Такі нововведення, як електронне декларування статків можновладців, чи створення нових та реформування старих антикорупційних органів, стали можливими завдяки реалізації саме цього плану", - сказав він.

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Порошенко додав, що тепер – слово за Радою Європейського Союзу. "Її позитивного рішення ми очікуємо найближчими тижнями. У постійному контакті з лідерами європейських країн працюю над тим, щоб це сталося якнайшвидше", - наголосив президент. Він нагадав, що ще будучи міністром закордонних справ, починав боротьбу за безвізовий режим. "Чесно кажучи – навіть не уявляв собі, яким довгим та тернистим буде цей шлях. Не можу сказати, що то була легка й проста робота, але кожного дня протягом майже восьми років я відчував і відчуваю свою персональну відповідальність за успішність цього проекту", - сказав президент.

Глава держави додав, що звісно і уряд, і вся влада ще мають наполегливо працювати над тим, щоб кількість співгромадян, які фінансово можуть собі дозволити мандрівки до Європи, рік від року зростала.

"Глибоко вдячний президентові Європарламенту, доповідачам Європарламенту з українського питання, делегації зі зв’язків з Україною, групі "Друзі України в Європарламенті" та всім євродепутатам за їхні особисті зусилля для реалізації важливої для кожного українця мети", - сказав президент і також подякував українським дипломатам, народним депутатам, громадським організаціям, які разом зі ним рухали цей процес.

Порошенко наголосив: "Вклоняюся славним українським воїнам, які в боротьбі з російським агресором захищають не лише територіальну цілісність та європейський вибір України, але й усю систему цінностей Старого Світу".

Як повідомляв УНІАН, 6 квітня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим. "За" проголосував 521 депутат ЄП, "проти" - 75, утримались – 36.