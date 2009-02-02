Януковичу важко терпіти

Фракція Партії регіонів наполягає на заслуховуванні цього тижня у парламенті звіту уряду у присутності Президента України Віктора ЮЩЕНКА та голів обласних рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів ВР.

За його словами, необхідно «почути правду від прем’єр-міністра України» про стан справ в економічній та соціальній сферах. В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що днями громадяни могли бачити «черговий спектакль Президента України і прем’єр-міністра України» щодо ситуації в державі. На його думку, «це посміховисько терпіти дуже важко». «Ці дві людини намагаються 47 мільйонів українців тримати за дурнів, і це вже набридло», - додав лідер фракції Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Партія регіонів готова «зробити чергову спробу об’єднатися навколо правди – ми повинні сказати правду, перш за все, самим собі, що робиться в Україні, а після того як ми отримаємо діагноз - треба прийняти рішення, як ми будемо лікувати хворобу».

Також В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що голосування щодо відставки уряду покаже, «хто є хто у Верховній Раді», і хто «несе відповідальність за стан справ в Україні».

В.ЯНУКОВИЧ переконаний, що саме з цього має розпочатися нова сесія парламенту.

Лідер Партії регіонів заявив, що «опозиція готова стати поруч з кожним українцем і навіть з владою, якщо будуть конкретні пропозиції. Ми готові спільно працювати, але достатньо вже молоти язиком, треба приймати конкретні рішення».

Він також наголосив на необхідності перегляду державного бюджету на поточний рік, його коригування.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня на засіданні Погоджувальної ради парламенту було ухвалене рішення про заслуховування 5 лютого звіту уряду.