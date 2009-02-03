Тимошенко привела з собою в ВР майже весь уряд

10:15, 03 лютого 2009
Політика
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У залі - хор ім. Верьовки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула до парламенту для участі у відкритті четвертої сесії Верховної Ради шостого скликання.

Як передає кореспондент УНІАН, окрім глави уряду, у парламенті майже в повному складі присутній Кабінет міністрів.

Сьогодні у ВР має бути закрито попередню третю та відкрито четверту сесію парламенту.

Для урочистого відкриття четвертої сесії в парламенті знаходиться хор ім. Верьовки.

 

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