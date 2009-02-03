Тимошенко не бачить причин переглядати бюджет

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що перегляд держбюджету можливий тільки у разі його невиконання чи перевиконання.

Яке передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у Верховній Раді.

“Бюджет виконується і ніякого перегляду бюджету зараз не потрібно. Бюджет буде переглядатися. Якщо для цього будуть підстави – якщо він буде або перевиконуватися, або не виконуватися”, – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр наголосила, що поки “все йде нормально”. “Не треба збурювати ситуацію. Я думаю, що і надалі уряд всіма силами, навіть, включаючи протистояння й дестабілізацію, яка їде з усіх сторін, буде тримати стабільну чітку позицію й робити все можливе, що можна та потрібно робити в цій важкій кризовій світовій ситуації”, - підкреслила вона.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО наполягає на необхідності внести зміни до держбюджету-2009. Він висунув вимогу до уряду і парламенту негайно підготувати «чесний бюджет, де витрати відповідатимуть можливостям економіки».