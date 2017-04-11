Президент хоче почути від Гонтаревої аргументи щодо її відставки – І.Луценко

Президент України Петро Порошенко хоче почути від голови Національного банку Валерії Гонтаревої аргументи щодо її відставки для ухвалення рішення про очільника НБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко за результатами сьогоднішнього засідання фракції «Блоку Петра Порошенка» за участю глави держави.

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За її словами, сьогодні під час зустрічі з членами «БПП» глава держави вчергове висловив своє задоволення роботою Гонтаревої на посаді голови НБУ і нагадав, що її роботу також високо оцінили представники міжнародних банківських інституцій.

«Тому, звичайно, він (президент - УНІАН) зустрінеться з Валерією Гонтаревою, обговорить з нею питання її відставки. І якщо її аргументи будуть для глави держави прийнятними, якщо не вдасться знайти іншого вирішення, він обв’язково проведе консультації стосовно нової кандидатури на посаду (голови НБУ - УНІАН) в разі, якщо Гонтарева все-таки вирішить піти з посади керівника Нацбанку», - додала Луценко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Гонтарева оголосила про свою відставку з посади голови НБУ з 10 травня.