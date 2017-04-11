Президент хоче почути від Гонтаревої аргументи щодо її відставки – І.Луценко
За її словами, сьогодні під час зустрічі з членами «БПП» глава держави вчергове висловив своє задоволення роботою Гонтаревої на посаді голови НБУ.
Президент України Петро Порошенко хоче почути від голови Національного банку Валерії Гонтаревої аргументи щодо її відставки для ухвалення рішення про очільника НБУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко за результатами сьогоднішнього засідання фракції «Блоку Петра Порошенка» за участю глави держави.
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За її словами, сьогодні під час зустрічі з членами «БПП» глава держави вчергове висловив своє задоволення роботою Гонтаревої на посаді голови НБУ і нагадав, що її роботу також високо оцінили представники міжнародних банківських інституцій.
«Тому, звичайно, він (президент - УНІАН) зустрінеться з Валерією Гонтаревою, обговорить з нею питання її відставки. І якщо її аргументи будуть для глави держави прийнятними, якщо не вдасться знайти іншого вирішення, він обв’язково проведе консультації стосовно нової кандидатури на посаду (голови НБУ - УНІАН) в разі, якщо Гонтарева все-таки вирішить піти з посади керівника Нацбанку», - додала Луценко.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Гонтарева оголосила про свою відставку з посади голови НБУ з 10 травня.