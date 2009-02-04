Тимошенко вирішила завалити рейтинги «Інтера»?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що зацікавленість у придбанні телеканалу «Інтер» виявляли відомі світові медіа-компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабміні, відповідаючи на запитання журналістів про те, чиї інтереси Ю.ТИМОШЕНКО представляла на переговорах з одним із власників телеканалу «Інтер» Валерієм ХОРОШКОВСЬКИМ про продаж каналу.

«Справді, були пропозиції, які було спрямовано в уряд, від відомих світових компаній, які займаються розвитком медіа-ресурсів, і, враховуючи, що я знала про 100-відсоткову залежність каналу «Інтер» від пана ФІРТАША та всі його корупційні плани щодо України, я запропонувала запросити міжнародних інвесторів з гарним ім`ям, і якщо буде згода власників, залучити нових власників», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що на сьогодні телеканал є яскравим прикладом «крайньої необ`єктивності».

«Мені шкода канал «Інтер», але я хотіла б, щоб люди знали, що там правди немає. Там сьогодні в лабораторіях пана ФІРТАША готуються всі новини», - вважає вона.

Як повідомлялося, 23 січня в ефірі програми "Свобода на Інтері" тоді ще голова Державної митної служби України В.ХОРОШКОВСЬКИЙ повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО особисто домовлялася з ним про продаж каналу "Інтер".

24 січня глава уряду висловила думку, що телеканал «Інтер» має перейти до іноземного інвестора, щоб позбутися корупційного впливу одного із засновників компанії «РосУкрЕнерго» бізнесмена Дмитра ФІРТАША .

«Я дуже зацікавлена, щоб у країні була свобода слова. І тому я вважаю, що потрібно знайти нормального інвестора для каналу «Інтер». Зрозуміло, що партія «Батьківщина» не може бути покупцем, тому що ми не маємо таких грошей. Але потрібно знайти нормального іноземного інвестора, який придбав би телеканал «Інтер» і позбавив його від корупційного впливу пана ФІРТАША», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, саме на цю тему вона проводила переговори з одним із власників телеканалу В.ХОРОШКОВСЬКИМ.