Тимошенко назвала двох міністрів, які збережуть свої посади

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що не планує завтра, під час звіту уряду у Верховній Раді, порушувати питання про необхідність заміни деяких міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

“Завтра я не вноситиму жодних кадрових питань”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр також повідомила, що сьогодні на засіданні уряду заслухали звіти міністра аграрної політики Юрія МЕЛЬНИКА та міністра промислової політики Володимира НОВИЦЬКОГО про виконання п`яти пріоритетів цих міністерств.

“Проблеми, пов`язані з виявами кризи, є в усіх галузях, є в усіх міністерствах, але водночас я повинна зазначити, що Міністерство аграрної політики та Міністерство промислової політики свої завдання виконують. І, враховуючи, що ми заслухали їхні звіти, у мене як у прем`єр-міністра немає планів подавати їхні кандидатури на звільнення. Я хотіла б, щоб ці міністри продовжували працювати та виконувати поставлені перед ними завдання”, - зазначила глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 24 січня в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» прем`єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що найближчим часом в уряді відбудуться суттєві кадрові зміни. Утім, прем`єр відмовилася назвати конкретні прізвища урядовців, яких вона має намір замінити.