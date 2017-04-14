Агресія Росії в Україні є основною причиною зміцнення оборони в Європі: Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що головною причиною зміцнення колективної оборони НАТО в Європі є агресія Росії в Україні. Про це він заявив під час виступу в Університеті Джорджа Вашингтона в США.

За його словами, ситуація в Україні підриває всю ідею щодо правил підтримки миру та стабільності у Європі.

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"Незаконна анексія Криму, підтримка Росією сепаратистів на сході України, подальша дестабілізація на сході України - це головні причини, чому НАТО зміцнює колективну оборону у Європі, для того, щоби жоден союзник НАТО не зазнавав того, що Україна зазнає з Росією з 2014 року", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН раніше, генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошував, що стратегія Альянсу зі стримування зовнішніх загроз не була причиною воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну. Говорячи про дотримання Альянсом підходу у стримуванні будь-яких дій, які можуть стати загрозою для членів НАТО ззовні, він нагадав, що спочатку Росія використала воєнну силу проти України.