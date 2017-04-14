Політика НАТО зі стримування не була причиною вторгнення Росії в Україну - Столтенберг

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг наголошує, що стратегія Альянсу зі стримування зовнішніх загроз не була причиною воєнного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це він сказав під час виступу в Університеті Джорджа Вашингтона в рамках свого візиту до США.

Говорячи про дотримання Альянсом підходу у стримуванні будь-яких дій, які можуть стати загрозою для членів НАТО ззовні, він нагадав, що спочатку Росія використала воєнну силу проти України.

При цьому він наголосив, що політика стримування жодним чином не стала причиною російської агресії в Україні.

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"Але важливо не пов'язувати це зі стримуванням НАТО. Тому що стримування НАТО стосується cтримування будь-якого супротивника від здійснення атаки на будь-яку країну-союзника (НАТО). І ми були надзвичайно успішними, роблячи це, тому що не було жодної атаки проти будь-якої країни-союзника НАТО з часу заснування Альянсу", - заявив Столтенберг.

"Україна не є членом НАТО. Таким чином, це не є невдачою стримування НАТО, що Росія використала військову потужність або силу проти України. Але ми, безумовно, засуджуємо використання цієї воєнної сили проти України, незалежно від того, чи є Україна членом НАТО, чи ні, тому що Росія порушує міжнародне право, порушує суверенітет і територіальну цілісність України", - наголосив Столтенберг.

Також він заявив, що Альянс продовжує підтримувати Україну.