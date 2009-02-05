Ющенко вітає звільнення «Фаїни»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає українських моряків - членів екіпажу судна «Фаїна», їхніх рідних і близьких з наближенням терміну довгоочікуваного повернення наших співвітчизників додому.

Про це повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.

Вона зазначила, що 4 лютого в результаті проведення дуже складної та багатоходової операції, здійсненої розвідувальними органами України у взаємодії з іноземними партнерськими спецслужбами, судно було звільнено.

Усі члени екіпажу живі й здорові, знаходяться на борту «Фаїни», жоден з них не постраждав. Наразі судно під охороною ВМС США готується до переходу в кенійський порт Момбаса, де морякам буде надано первинну медичну та іншу необхідну допомогу. Компетентними відомствами України вживаються всі необхідні заходи щодо їх найскорішого відправлення на Батьківщину, і невдовзі їх можна буде привітати на рідній землі, відзначила І.ВАННИКОВА.

Вона наголосила, що починаючи з першого дня цього безпрецедентного випадку у сучасній історії піратського захоплення, процес визволення українських громадян та інших членів екіпажу «Фаїни» перебував під постійним контролем Президента України.

«Всі українці віддають шану мужності, силі волі членів екіпажу «Фаїни», які в умовах довготривалого, колосального фізичного і морального пригнічення з боку піратів зберегли свої честь і гідність, змогли достойно витримати всі ці нелегкі випробування, що випали на їх долю», - зауважила прес-секретар Президента.

Як повідомлялося, судно “Фаїна” було захоплено піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажа судна – 17 громадян України.

4 лютого сомалійські пірати отримали 3,2 млн. дол. викупу за український суховантаж з танками та іншим озброєнням на борту.