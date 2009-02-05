Тимошенко обіцяє чистку в уряді, якщо залишиться прем'єром

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє кадрові ротації в уряді, у разі не висловлення Верховною Радою недовіри уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр сказала на засіданні парламенту.

«Якщо сьогодні буде поставлено питання про відповідальність уряду, по суті справи про відставку уряду, якщо ця пропозиція не буде підтримана в залі, то на наступному сесійному тижні буде проходити ротація в уряді», - сказала вона.

Прем’єр-міністр підкреслила, що зараз важливо, щоб в уряді працювали однодумці.

«Спробуємо зробити так, щоб і політичні сили, які захочуть запропонувати найсильніших міністрів, які захочуть увійти до коаліції, ми врахуємо ці пропозиції. Уряд в такій кризовій ситуації мусить бути сильним», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що сьогоднішній склад уряду «робить навіть неможливе».

«Сьогоднішні міністри роблять навіть неможливе, щоб захищати країну в цей кризовий час», відзначила глава уряду.